Анчелотти рассказал, будет ли «Реал» покупать защитника «Жироны»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, собирается ли его команда ближайшим летом покупать левого защитника «Жироны» Мигеля Гутьерреса. Напомним, 22-летний испанец как раз является воспитанником «королевского клуба».

«Мигель Гутьеррес добился большого прогресса в составе «Жироны». Он отличный игрок и является очень важным звеном для своей команды. Летом мы примем решение насчёт него», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Гутьеррес также интересен мюнхенской «Баварии». В январе защитник отказался переходить в «Брентфорд», который предлагал за него 25 миллионов евро компенсации.