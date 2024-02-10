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Звёздный Серхио Рамос может остаться без клуба

10 Февраля 2024 • 13:59 Комментировать (1)

«Севилья» может расстаться с центральным защитником Серхио Рамосом по завершении нынешнего сезона. Как сообщают журналисты Relevo, руководство андалусийского клуба сомневается в целесообразности продления контракта с 37-летним игроком.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня текущего года. Сам Рамос не против продолжить выступления за севильскую команду.

Серхио перешел в «Севилью» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник поучаствовал в 22 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
10 Февраля 2024 в 15:08
в 37 лет 5 голов забить, весьма неплохо, а только полсезона прошло. Рамос легенда, без сомнений
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