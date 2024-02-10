Звёздный Серхио Рамос может остаться без клуба

«Севилья» может расстаться с центральным защитником Серхио Рамосом по завершении нынешнего сезона. Как сообщают журналисты Relevo, руководство андалусийского клуба сомневается в целесообразности продления контракта с 37-летним игроком.

Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня текущего года. Сам Рамос не против продолжить выступления за севильскую команду.

Серхио перешел в «Севилью» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник поучаствовал в 22 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.