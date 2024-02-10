Роке рассказал, каких целей хочет добиться до конца сезона

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке рассказал, каких целей хочет добиться до конца нынешнего сезона. Напомним, 18-летний бразилец присоединился к команде Хави Эрнандеса в январе, но к сегодняшнему дню уже успел провести в чемпионате Испании 5 матчей и забить 2 гола.

«Каких целей я хочу добиться до конца сезона? Завершить свою адаптацию, работать и прогрессировать, а также хочу помочь своим партнёрам. Мы хотим попробовать выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов», – сказал Роке в беседе с Mundo Deportivo.

Роке ранее обошелся «Барселоне» в сумму компенсации порядка 40 миллионов евро.