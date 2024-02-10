Роке: «Я видел критику после первых матчей, но использовал её в качестве мотивации»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке рассказал, как справлялся с критикой после первых матчей в футболке каталонского клуба. Напомним, бразилец к сегодняшнему дню успел отметиться двумя голами в пяти матчах чемпионата Испании.

«Я видел критику после первых матчей, но использовал её в качестве мотивации, чтобы работать ещё усерднее. Я понимаю, что мне нужно время на адаптацию к «Барселоне», это сложно. Мы говорим о величайшем клубе планеты», – сказал Роке в интервью изданию Mundo Deportivo.

«Барселона» ранее заплатила порядка 40 миллионов евро компенсации «Атлетико Паранаэнсе» за Роке. Следующий матч против «Гранады» Витор пропустит из-за дисквалификации.