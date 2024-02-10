Роке оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке оценил шансы своей команды на победу в Ла Лиге. Напомним, в данный момент «сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на 8 очков в турнирной таблице.

«Можем ли мы ещё выиграть Ла Лигу? Конечно. Мы должны начать побеждать и набрать хороший ход. Впереди всё ещё много матчей. Если мы сконцентрируемся на работе, мы можем выиграть чемпионат», – цитирует Роке Mundo Deportivo.

Роке уже успел отметиться двумя голами в первых пяти матчах в чемпионате Испании. Правда, в последнем туре 18-летний бразилец получил красную карточку в матче с «Алавесом», из-за чего не примет участие в ближайшей игре с «Гранадой».