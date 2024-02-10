Роке назвал игроков «Барселоны», которые больше всего помогли ему адаптироваться

Нападающий «Барселоны» Витор Роке рассказал, какие футболисты каталонского клуба больше всего помогли ему адаптироваться к новой команде.

«Больше всего мне помог Рафинья, потому что он тоже является бразильцем. Араухо, Фелиш и Канселу говорят на по португальски. Они тоже очень мне помогли», – приводит слова 18-летнего футболиста Barca Universal.

Напомним, «Барселона» заплатила за Роке около 40 миллионов евро компенсации «Атлетико Паранаэнсе». В первых пяти матчах в чемпионате Испании бразилец отметился двумя забитыми голами, но в последней игре с «Алавесом» нападающий получил красную карточку, из-за чего пропустит следующий поединок своей команды.