Маркес рассказал, как едва не подрался с Месси

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес признался, что однажды едва не подрался с Лионелем Месси. Ситуация произошла на старте карьеры будущего восьмикратного обладателя «Золотого мяча».

«Я давал Месси советы, а он слушал. Мы знали, что он способен пройти на дриблинге 3-4 игроков, но иногда Лионель перебарщивал. Однажды я был слишком настойчив в своих указаниях, из-за этого между нами возникла проблема. Мы начали обмениваться словами, но Хосеп Гвардиола вмешался в ситуацию и предотвратил драку. Мы с Месси были коллегами, но не друзьями. Несмотря на это, я восхищаюсь Лионелем», – цитирует Маркеса Barca Universal.