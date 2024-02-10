Генич сделал прогноз на матч «Реал» - «Жирона»

В центральном матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на домашнем стадионе примет «Жирону». Об этом поединке высказался футбольный комментатор Константин Генич.

«Реал» играет дома против команды-выскочки. В первом круге на выезде «Реал» выиграл со счетом 3:0. Нечто подобное жду и в этом матче. Мой прогноз - победа «Реала» с форой (-1,5)», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Матч «Реала» против «Жироны» состоится сегодня, 10 февраля, на стадионе в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В преддверии игры хозяева занимают первое место в Ла Лиге, а гости идут вторыми.