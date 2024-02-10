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Стала известна судьба номера Модрича в «Реале»

10 Февраля 2024 • 09:31 Комментировать

Полузащитник Лука Модрич близок к уходу из мадридского «Реала» по завершении нынешнего сезона. Трудовое соглашение опытного хорвата истекает в конце июня.

Как стало известно Realmadridexclusivo, десятый номер, который сейчас принадлежит Луке, был предложен полузащитнику Эдуардо Камавинге, однако француз отказался. Хавбек решил оставить «десятку» новичку команды. Вероятно, этот номер получит нападающий Килиан Мбаппе, которого давно сватают на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что Модрич выступает за мадридский гранд с 2012 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 26 поединков, в которых отметился одним голом и шестью ассистами.

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Реал Мадрид Лука Модрич Эдуардо Камавинга ещё теги
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