«Реал» выбрал нового защитника, который обойдётся в 60 миллионов евро

Защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах португальского футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Спортинг», в свою очередь, готов расстаться с игроком за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов «львы» хотят выручить в качестве бонусных выплат.

22-летний защитник выступает за «Спортинг» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.