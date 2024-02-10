Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» выбрал нового защитника, который обойдётся в 60 миллионов евро

10 Февраля 2024 • 09:26 Комментировать

Защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу имеет вариант трудоустройства в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в услугах португальского футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Спортинг», в свою очередь, готов расстаться с игроком за 45 миллионов евро. Еще 15 миллионов «львы» хотят выручить в качестве бонусных выплат.

22-летний защитник выступает за «Спортинг» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Гонсалу Инасиу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии «Барселона» или «Ливерпуль»: Лерой Сане сделал выбор «Реал» нашёл игрока, который заменит Родриго
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.02.24 в 16:00
Алавес Алавес
Вильярреал Вильярреал
2.11 3.45 3.30
Видео
10.02.24 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна Осасуна
1.79 3.40 4.60
Видео
10.02.24 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жирона Жирона
1.55 4.30 5.20
Видео
10.02.24 в 23:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Валенсия Валенсия
2.75 3.05 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
10:53 · Испания. Ла Лига
Роке назвал игроков «Барселоны», которые больше всего помогли ему адаптироваться
10:46 · Испания. Ла Лига
Маркес рассказал, как едва не подрался с Месси
10:27 · Испания. Ла Лига
Генич сделал прогноз на матч «Реал» - «Жирона»
10:21 · Италия. Серия А
Эрнандес отреагировал на информацию о переходе Мбаппе в «Реал»
10:10 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес ответил, хочет ли вернуться в «Реал»
09:31 · Испания. Ла Лига
Стала известна судьба номера Модрича в «Реале»
09:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» выбрал нового защитника, который обойдётся в 60 миллионов евро
09:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил ситуацию с большим количеством травм в «Реале»
09:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет купить сразу двух звёзд «Жироны»
08:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о шансах «Жироны» обогнать «Реал»
08:41 · Англия. Премьер-лига
Названы три клуба, которые готовы заплатить за де Йонга 100 миллионов 1
08:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски раскрыл одну из целей в «Барселоне»
02:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала предложение де Йонгу три месяца назад – игрок до сих пор не ответил слухи
02:16 · Испания. Ла Лига
Деку: «Будущее Фелиша и Канселу будет зависеть от наших возможностей»
01:37 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо прокомментировал слухи о готовности Конте возглавить «Барселону»
Все новости
Рекомендуем