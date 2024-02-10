Анчелотти оценил ситуацию с большим количеством травм в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о большом количестве травм у футболистов клуба в нынешнем сезоне.

«Не везет ли нам с травмами? Нет, у меня такого ощущения нет. Мы никогда не опускаем руки. Проблемы всегда есть, но мы по-прежнему очень мотивированы», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

В настоящий момент в лазарете «сливочных» находятся следующие игроки: Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Давид Алаба и Начо Фернандес.

После 23 туров чемпионата Испании «королевский» клуб с 58 баллами занимает первое место в турнирной таблице.