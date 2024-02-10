«Реал» хочет купить сразу двух звёзд «Жироны»

Нападающий «Жироны» Артём Довбик попал в сферу интересов мадридского «Реала». По сведениям Realmadridexclusivo, глава «королевского» клуба Флорентино Перес лично заинтересован в украинском бомбардире. Президент «сливочных» будет внимательно следить за игрой Довбика во время очного матча команд в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Источник отмечает, что в сфере интересов мадридского топ-клуба находится еще один футболист «Жироны». Речь идет об атакующем полузащитнике Савио.

Довбик успешно проводит нынешний сезон в «Жироне». Нападающий сыграл в чемпионате Испании 21 встречу, забил 14 мячей и сделал пять голевых передач. Эксперты Transfermarkt оценивают украинца в 28 миллионов евро.