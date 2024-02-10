Анчелотти высказался о шансах «Жироны» обогнать «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно шансов «Жироны» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

«У «Жироны» есть большая мечта. Команда имеет огромную мотивацию перед матчем с «Реалом». Они могут победить и подняться на первое место в таблице. Нам нужно быть максимально готовыми ко всему», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Реал» на домашнем стадионе примет «Жирону». Встреча состоится сегодня, 10 февраля. В преддверии этого матча хозяева лидируют в Ла Лиге, а гости располагаются на второй позиции.