Левандовски раскрыл одну из целей в «Барселоне»

Центральный нападающий Роберт Левандовски, выступающий за каталонскую «Барселону», рассказал о своих дальнейших целях в стане «сине-гранатовых».

«Одна из моих целей – еще раз сыграть на «Камп Ноу». Это невероятная арена, там волшебное поле. Нам придется подождать еще десять месяцев, после чего снова окунемся в эту атмосферу», - передает слова польского бомбардира Sport.es.

В текущем сезоне 35-летний форвард сыграл за «сине-гранатовых» 30 поединков, записав себе в актив 13 забитых мячей и шесть голевых передач. Срок действующего контракта Роберта с «Барселоной» истекает летом 2026 года.