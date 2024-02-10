«Барселона» сделала предложение де Йонгу три месяца назад – игрок до сих пор не ответил

Полузащитник Френки де Йонг не торопится продлевать контракт с «Барселоной».

По распространённым данным, каталонский клуб готов рассмотреть продажу дорогостоящего хавбека, если получит достойные предложения в летнее трансферное окно. В то же время, согласно данным журналиста Фернандо Поло, «Барселона» ещё три месяца назад предложила де Йонгу продлить договор до 2029 года, но игрок до сих пор не дал ответ.

Нынешнее соглашение нидерландца с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026 года. Если верить слухам, 26-летний футболист рассматривает возможность смены клуба, а интерес к нему проявляют английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед».