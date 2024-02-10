Деку: «Будущее Фелиша и Канселу будет зависеть от наших возможностей»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился обновлённой информацией о будущем Жоау Фелиша и Жоау Канселу.

Права на форварда и крайнего защитника принадлежат мадридскому «Атлетико» и «Манчестер Сити» соответственно. Как известно, «Барселона» заинтересована в выкупе обоих португальцев, однако экономические трудности клуба могут помешать провернуть сделки.

«Фелиш согласился на снижение зарплаты, чтобы мы могли уложиться в рамки финансового фэйр-плей. Он также помог нам в ряде матчей этого сезона. Его будущее в клубе, как и будущее Канселу, будет зависеть от наших возможностей», – поведал Деку, цитируемый испанскими СМИ.