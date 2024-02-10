Инсайдер Романо прокомментировал слухи о готовности Конте возглавить «Барселону»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему возможного назначения Антонио Конте на пост главного тренера «Барселоны».

Итальянский специалист не имеет работы с весны прошлого года, а каталонский клуб скоро лишится тренера – Хави Эрнандес объявил, что уйдёт по окончании сезона. По слухам, Конте уже выразил готовность занять должность в «Барселоне», однако Романо опроверг эту информацию. По заявлениям инсайдера, услуги экс-наставника «Ювентуса», «Челси», «Интера» и «Тоттенхэма» не предлагались гранду Ла Лиги.

Основным претендентом на Антонио Конте считается «Милан». Также рулевого связывают с «Ювентусом», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».