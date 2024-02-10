«Барселона» ищет нового Яя Туре

«Барселона» продолжает заниматься поиском усиления на позицию опорного полузащитника.

«Сине-гранатовые» так и не смогли полноценно заменить ушедшего прошлым летом Серхио Бускетса. Спортивный директор Деку недавно признал, что команда серьёзно пострадала от потери своего экс-капитан, несмотря на подписание Ориоля Ромеу и Илкая Гюндогана. По данным Sport, грядущим летом «Барселона» вновь попробует приобрести подходящего опорного хавбека. В клубе хотели бы найти футболиста, похожего на Яя Туре манерой игры.

Напомним, что ивуарийский полузащитник выступал за каталонцев с 2007 по 2010 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».