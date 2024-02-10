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Чемпионат Испании. Ла Лига

Быстрые голы позволили «Бетису» переиграть «Кадис»

10 Февраля 2024 • 00:59 Комментировать
Кадис
0:2
Бетис

24-й тур чемпионата Испании открылся встречей «Кадис» - «Бетис». Несмотря на разницу в классе, соперники играли на равных, вот только победа досталась фавориту. Уже на шестой минуте Жозе Виллиан из пределов штрафной забил, как оказалось, победный гол. На первой минуте второго тайма севильцы контратаковали, и Виллиан вывел на голевой удар Пабло Форнальса - 0:2. Херман Песселья мог делать счет разгромным, но удар головой в выгодной позиции не получился.

Эта победа вывела «Бетис» на шестое место, соперник остается третьим с конца.

Протокол игры  
Кадис0:2Бетис
  6'Виллиан Жозе (0:1)
  46'Форнальс Пабло (0:2)
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакХименес ФалиЧуст ВикторПирес ЛукасАлехо Иван 46' (Хуанми Мигель ( 46'  52') Алькарас РубенЭскаланте Гонсало 69' (Гвардиола Серхи ( 69') Наварро Роберто 82' (Макси Гомес ( 82') Собрино Рубен 69' (Алекс Фернандес ( 69') Рамос Кристофер
Запасные: Куаме РоминигуеОкампо БрайанСамассеку ДиадиХиль ДавидМере ХорхеСальдуа ХосебаМачис ДарвинОусоу Айхам
Силва РуиБельерин ЭкторПесселья ХерманПапастатопулос Сократис  65'Миранда ХуанДжонниРока Марк 90' (Руибаль Айтор ( 90') Форнальс Пабло 90' (Алтимира Серхи ( 90') Фекир Набиль 78' (Авила Эсекьель ( 78') Эззалзули Абде 71' (Родри Родриго ( 71') Виллиан Жозе 78' (Карвалью Вилльям ( 78')
Запасные: Риад ЧадиПлегесуэло ХавиДиао АссанеВьейтес ФрансискоБраво Клаудио
09 февраля. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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