Быстрые голы позволили «Бетису» переиграть «Кадис»

24-й тур чемпионата Испании открылся встречей «Кадис» - «Бетис». Несмотря на разницу в классе, соперники играли на равных, вот только победа досталась фавориту. Уже на шестой минуте Жозе Виллиан из пределов штрафной забил, как оказалось, победный гол. На первой минуте второго тайма севильцы контратаковали, и Виллиан вывел на голевой удар Пабло Форнальса - 0:2. Херман Песселья мог делать счет разгромным, но удар головой в выгодной позиции не получился.

Эта победа вывела «Бетис» на шестое место, соперник остается третьим с конца.