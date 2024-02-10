Быстрые голы позволили «Бетису» переиграть «Кадис»

24-й тур чемпионата Испании открылся встречей «Кадис» - «Бетис». Несмотря на разницу в классе, соперники играли на равных, вот только победа досталась фавориту. Уже на шестой минуте Жозе Виллиан из пределов штрафной забил, как оказалось, победный гол. На первой минуте второго тайма севильцы контратаковали, и Виллиан вывел на голевой удар Пабло Форнальса - 0:2. Херман Песселья мог делать счет разгромным, но удар головой в выгодной позиции не получился.
Эта победа вывела «Бетис» на шестое место, соперник остается третьим с конца.
Протокол игры
|6'Виллиан Жозе (0:1)
|46'Форнальс Пабло (0:2)
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Хименес Фали•Чуст Виктор•Пирес Лукас•Алехо Иван46' (Хуанми Мигель (46') • 52'Алькарас Рубен•Эскаланте Гонсало69' (Гвардиола Серхи (69') •Наварро Роберто82' (Макси Гомес (82') •Собрино Рубен69' (Алекс Фернандес (69') •Рамос Кристофер
Силва Руи•Бельерин Эктор•Песселья Херман•Папастатопулос Сократис• 65'Миранда Хуан•Джонни•Рока Марк90' (Руибаль Айтор (90') •Форнальс Пабло90' (Алтимира Серхи (90') •Фекир Набиль78' (Авила Эсекьель (78') •Эззалзули Абде71' (Родри Родриго (71') •Виллиан Жозе78' (Карвалью Вилльям (78')
09 февраля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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