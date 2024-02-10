Анчелотти заявил, что не определился с вратарём на матч против «Жироны»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти заявил, что пока не определился с голкипером на матч чемпионата Испании против «Жироны».

- Трудно выбрать, кто выйдет на поле. Никто из наших вратарей не заслуживает замены. Это тяжелый выбор, - цитирует специалиста Madrid Universal.

Напомним, «Реал» имеет в своем распоряжении трех вратарей: Кепу Аррисабалагу, Андрея Лунина и Тибо Куртуа, который долгое время восстанавливался после травмы.

Матч между «Реалом» и «Жироной» пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени. «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 58 очков. «Жирона» идет второй, имея в своем активе 56 баллов.