Эндрик: «Винисиус и Родриго могут стать кумирами моего поколения»

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик рассказал о своих целях на будущее.

В июле футболист отметит 18-летие, сразу после чего перейдёт в мадридский «Реал».

«Я хочу, чтобы моя игра делала счастливыми детей нового поколения, хочу дарить улыбку людям. Думаю, что в случае с Винисиусом происходит примерно то же самое – он может стать кумиром для нашего поколения, для всех бразильцев, как и Родриго. Я просто хочу быть счастливым и делать счастливым бразильский народ», – заявил в интервью Placar будущий новичок «Реала».

К 17 годам Эндрик успел отметиться 14 голами в 38 матчах бразильской Серии А. Также в активе восходящей звезды два поединка за сборную Бразилии.