Деку – о новом тренере «Барселоны»: «Предстоит многое сделать, прежде чем стартуют переговоры»

Спортивный директор «Барселоны» Деку вновь высказался о поиске замены главному тренеру Хави Эрнандесу.

Нынешний рулевой «сине-гранатовых» неожиданно объявил о решении покинуть клуб после окончания сезона. Замена испанцу пока не определена, а в числе кандидатов фигурируют многочисленные звёздные наставники, включая Юргена Клоппа, Ханса-Дитера Флика и Юлиана Нагельсманна.

«Прежде чем начинать переговоры с кем-либо, мы должны определить, чего именно мы хотим. Этот сезон ещё не завершён, нам ещё есть за что бороться. У нас будет время на поиск нового тренера», – цитирует Barca Universal Деку.