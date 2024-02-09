Роке прокомментировал слова Хави и Лапорты о судействе

Форвард «Барселоны» Витор Роке рассказал, что думает о недовольстве Хави Эрнандеса и Жоана Лапорты судейством.

Бразилец был удалён в поединке прошлого тура Ла Лиги против «Алавеса» – он получил две жёлтые карточки. После завершения встречи рулевой Хави и президент клуба Лапорта выразили недовольство работой арбитра. «Барселона» подала апелляцию, однако удаление Роке осталось в силе, и теперь он пропустит матч против «Гранады».

«Слова Хави и Лапорты? Я понимаю это, меня тоже огорчило решение оставить в силе вторую жёлтую карточку, но теперь мне остаётся лишь отбыть дисквалификацию и как можно лучше подготовиться к следующим играм.

Конечно, я хотел сыграть против «Гранады», но сейчас мне нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», – сказал в интервью Mundo Deportivo Роке.