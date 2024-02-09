Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, кого из одноклубников считает друзьями.

«Лучшие друзья в «Барселоне»? Илкай Гюндоган и Марк-Андре тер Штеген», – цитирует Barca Universal 35-летнего форварда.

Напомним, что Левандовски и Гюндоган знакомы ещё со времён совместного выступления за дортмундскую «Боруссию». В 2014 году поляк покинул ряды «шмелей», перебравшись в мюнхенскую «Баварию», а немецкий хавбек ушёл двумя годами позднее – его подписал «Манчестер Сити».

Роберт Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года, Илкай Гюндоган – с 2023, а Марк-Андре тер Штеген – с 2014.