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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роке: «Моё удаление было несправедливым»

09 Февраля 2024 • 21:45 Комментировать
Алавес
1:3
Барселона

Нападающий «Барселоны» Витор Роке считает, что его удаление в матче против «Алавеса» было ошибочным.

18-летний игрок вышел на замену в поединке Ла Лиги, который прошёл 3 февраля, но успел забить гол и получить две жёлтые карточки. «Барселона» оспорила второе предупреждение бразильца, но пока не добилась отмены дисквалификации.

«Я считаю, что моя вторая жёлтая карточка была несправедливой. Я попросил арбитра объяснить это решение, на что он ответил: «Здесь всё не так, как в Бразилии». При этом игрок «Алавеса» шёл в подкат двумя ногами. Мне осталось лишь с уважением отнестись к вердикту и уйти с поля», – приводит BarcaTimes слова новичка «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
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