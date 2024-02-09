«Реал» может подписать защитника «Жироны»

Защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может перейти в «Реал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием 22-летнего игрока за 8 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» может выкупить Гутьерреса за эту сумму до июня текущего года, потом цена на футболиста изменится.

Напомним, что Гутьеррес является воспитанником «сливочных». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил гол, отдав при этом шесть результативных передач. Соглашение игрока с «Жироной» истекает в 2027 году.

10 февраля «Реал» на своем поле сыграет с «Жироной» в рамках 24-го тура Ла Лиги. Встреча начнется в 23:00 по мск.