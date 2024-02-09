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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может подписать защитника «Жироны» слухи

09 Февраля 2024 • 21:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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Через 21 ч. 43 мин.

Защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес может перейти в «Реал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием 22-летнего игрока за 8 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» может выкупить Гутьерреса за эту сумму до июня текущего года, потом цена на футболиста изменится.

Напомним, что Гутьеррес является воспитанником «сливочных». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах и забил гол, отдав при этом шесть результативных передач. Соглашение игрока с «Жироной» истекает в 2027 году.

10 февраля «Реал» на своем поле сыграет с «Жироной» в рамках 24-го тура Ла Лиги. Встреча начнется в 23:00 по мск.

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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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