Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин выбрал между Холанном и Мбаппе

09 Февраля 2024 • 20:47 Комментировать

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин ответил на несколько вопросов. Так, футболиста попросили сделать выбор между двумя звёздными нападающими – между Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе.

«Холанн или Мбаппе? Если говорить о позиции центрального нападающего, то Холанн», - сказал Лунин в программе El Chiringuito TV.

Стоит сказать, что слухи в последние годы связывают с «Реалом» и Эрлинга Холанна, и Килиана Мбаппе. При этом француз, судя по сообщениям из прессы, действительно близок к переезду в Мадрид ближайшим летом. Мбаппе может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента, ведь его контракт с «ПСЖ» истекает.

«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии

Стало известно, какую зарплату Мбаппе предлагает «ПСЖ»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Килиан Мбаппе Андрей Лунин Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.02.24 в 23:00
Кадис Кадис
Бетис Бетис
3.25 3.25 2.20
Видео
10.02.24 в 16:00
Алавес Алавес
Вильярреал Вильярреал
2.11 3.45 3.30
Видео
10.02.24 в 18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна Осасуна
1.79 3.40 4.60
Видео
10.02.24 в 20:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Жирона Жирона
1.55 4.30 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
20:47 · Испания. Ла Лига
Лунин выбрал между Холанном и Мбаппе
19:49 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола выбрал новичка для «Манчестер Сити»
19:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» готов заплатить 100 млн евро за звезду «Барселоны»
19:15 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Атлетико» ответил Озилу: «Реал» проиграет и против шестерых»
18:14 · Испания. Ла Лига
Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании
17:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать одноклубника Захаряна
17:38 · Испания. Ла Лига
Левандовски намекнул, сколько будет играть за «Барселону»
17:02 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок сборной Германии оценил игру Захаряна за «Реал Сосьедад»
16:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил серию Родриго без голов
16:31 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «В матче «Реал» - «Жирона» чемпион не определится»
16:26 · Испания. Ла Лига
​Винисиус готов: Анчелотти высказался о кадровой ситуации в «Реале»
16:12 · Испания. Ла Лига
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»
15:49 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе
15:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о синей карточке в футболе
14:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса
Все новости
Рекомендуем