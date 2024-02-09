Лунин выбрал между Холанном и Мбаппе

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин ответил на несколько вопросов. Так, футболиста попросили сделать выбор между двумя звёздными нападающими – между Эрлингом Холанном и Килианом Мбаппе.

«Холанн или Мбаппе? Если говорить о позиции центрального нападающего, то Холанн», - сказал Лунин в программе El Chiringuito TV.

Стоит сказать, что слухи в последние годы связывают с «Реалом» и Эрлинга Холанна, и Килиана Мбаппе. При этом француз, судя по сообщениям из прессы, действительно близок к переезду в Мадрид ближайшим летом. Мбаппе может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента, ведь его контракт с «ПСЖ» истекает.

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