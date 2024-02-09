Экс-игрок «Атлетико» ответил Озилу: «Реал» проиграет и против шестерых»

Бывший футболист «Атлетико» Паулу Футре ответил экс-игроку мадридского «Реала» Месуту Озилу.

Напомним, ФИФА в скором времени может внедрить в футбол синие карточки, после получения которых футболистов будут удалять с поля на 10 минут за фолы и споры с арбитрами.

Озил, комментируя эту новость, в своих социальных сетях написал: «Значит, «Атлетико» будет играть только вшестером?» - написал Озил, намекая на частые споры игроков «Атлетико» с судьями.

Футре, который провел за «Атлетико» 163 матча в период с 1987 по 1993 год, ответил немецкому футболисту: «И против шестерых вы проиграете финал Кубка Испании на своем поле».

В сезоне 2012/13 «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «матрасникам» в финале Кубка Испании со счетом 1:2. С составе «сливочных» гол забил Криштиану Роналду, а у «Атлетико» отличились Диего Коста и Жоао Миранда. Месут Озил отыграл ту встречу полностью.