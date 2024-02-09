Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании

Суперкомпьютер Opta оценил шансы испанских команд на победу в текущем розыгрыше Ла Лиги.

По данным источника, наибольшие шансы в борьбе за трофей у мадридского «Реала» (86,7%). Вторым претендентом на чемпионство считается «Жирона» (6,2%), а далее идут «Атлетико» (5%), «Барселона» (2%) и «Реал Сосьедад» (0,2%).

После 23 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 58 очков. На второй позиции располагается «Жирона», на счету которой 56 баллов.

Завтра, 10 февраля, «Реал» и «Жирона» сыграют между собой в рамках 24-го тура Ла Лиги. Старт поединка запланирован на 20:30 по мск.