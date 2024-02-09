Левандовски намекнул, сколько будет играть за «Барселону»

Роберт Левандовски высказался по поводу своего будущего. Нападающий «Барселоны» намекнул, что он отработает действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 календарного года.

«Одна из целей – снова сыграть на «Камп Ноу». Это волшебный стадион, волшебное поле. Думаю, нам придётся подождать ещё месяцев десять, а затем мы снова сможем ощутить эту атмосферу», - слова Левандовски приводит 90min со ссылкой на издание Sport.

Отмечается, что стадион «Камп Ноу» вряд ли будет готов раньше, чем к началу сезона 2025/2026.

Добавим, что в 31 матче сезона 2023/2024 Роберт Левандовски забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.