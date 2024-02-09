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Левандовски намекнул, сколько будет играть за «Барселону»

09 Февраля 2024 • 17:38 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1 1.20 X 7.20 2 12.00
11.02 23:00

Роберт Левандовски высказался по поводу своего будущего. Нападающий «Барселоны» намекнул, что он отработает действующий контракт, рассчитанный до середины 2026 календарного года.

«Одна из целей – снова сыграть на «Камп Ноу». Это волшебный стадион, волшебное поле. Думаю, нам придётся подождать ещё месяцев десять, а затем мы снова сможем ощутить эту атмосферу», - слова Левандовски приводит 90min со ссылкой на издание Sport.

Отмечается, что стадион «Камп Ноу» вряд ли будет готов раньше, чем к началу сезона 2025/2026.

Добавим, что в 31 матче сезона 2023/2024 Роберт Левандовски забил 14 голов и отдал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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