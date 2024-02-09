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Экс-игрок сборной Германии оценил игру Захаряна за «Реал Сосьедад»

09 Февраля 2024 • 17:02 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Осасуна
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10.02 18:15

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

- Видел игру Захаряна в Испании. Думаю, ему нужно время, подучить язык. Но все качества для выступления в Испании у него есть», - приводит слова Кураньи «Спорт-Экспресс».

Захарян выступает за испанский клуб с лета 2023 года, перейдя из «Динамо». Его соглашение с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до 2029 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока один голевой пас в 24 играх.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, проведя 123 матча и забив 50 голов. Также у него 19 голов в 52 матчах за сборную Германии.

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Динамо Москва Реал Сосьедад Кевин Кураньи Арсен Захарян ещё теги

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РЕАЛ СОСЬЕДАД ОСАСУНА
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