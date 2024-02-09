Экс-игрок сборной Германии оценил игру Захаряна за «Реал Сосьедад»

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался об игре полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

- Видел игру Захаряна в Испании. Думаю, ему нужно время, подучить язык. Но все качества для выступления в Испании у него есть», - приводит слова Кураньи «Спорт-Экспресс».

Захарян выступает за испанский клуб с лета 2023 года, перейдя из «Динамо». Его соглашение с клубом из Сан-Себастьяна рассчитано до 2029 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего игрока один голевой пас в 24 играх.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год, проведя 123 матча и забив 50 голов. Также у него 19 голов в 52 матчах за сборную Германии.