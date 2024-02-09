​Стало известно, какую зарплату Мбаппе предлагает «ПСЖ»

В популярной программе El Chiringuito TV журналисты обсудили ситуацию с будущим звёздного Килиана Мбаппе. Поговаривают, что форвард принял решение о переходе в «Реал», но «ПСЖ» не сдаётся. Поскольку Мбаппе ещё не уведомил клуб о намерении переехать в Мадрид, гранд Лиги 1 будет бороться за игрока и делать ставку на свои ресурсы.

В программе прозвучала информация о том, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе контракт на два сезона. По этому контракту француз сможет заработать 160 миллионов евро.

В то же время отмечается, что «Реал» не готов платить Килиану Мбаппе больше, чем другим своим звёздам. Президент мадридского клуба хочет, чтобы футболист пожертвовал финансовой выгодой ради возможности играть за «сливочных».