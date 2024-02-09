Анчелотти оценил серию Родриго без голов

В преддверии матча Ла Лиги против «Жироны» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами. Итальянец высказался о сухой серии нападающего Родриго – в последний раз он забивал в чемпионате Испании ещё 17 декабря. С тех пор в шести матчах Ла Лиги бразилец не сделал ни одного результативного действия.

«Родриго не забивает? Он играет и помогает команде. Ему нужно продолжать в том же духе. Главное – помогать команде, а это у него очень хорошо получается», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 10 февраля, - против «Жироны» на своём поле.