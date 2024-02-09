​Анчелотти: «В матче «Реал» - «Жирона» чемпион не определится»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий в преддверии матча чемпионата Испании против «Жироны».

На текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, а «Жирона» отстаёт на два очка.

«Жирона» чувствует себя очень хорошо, мы их очень уважаем. Они отлично проводят этот сезон. Если мы выиграем завтра, очевидно, что мы получим преимущество в Ла Лиге. Но впереди ещё долгая турнирная дистанция. В этом матче чемпион не определится», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Матч «Реал» - «Жирона» стартует 10 февраля в 20:30 по московскому времени.