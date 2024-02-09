​Винисиус готов: Анчелотти высказался о кадровой ситуации в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в преддверии матча Ла Лиги против «Жироны» высказался о кадровой ситуации в команде. По словам итальянского специалиста, нападающий Винисиус Жуниор готов выйти на поле.

Как известно, на неделе в прессе появлялась информация о том, что Винисиус тренируется в спортзале.

«Винисиус готов играть», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

«Начо? Он вернётся к матчу Лиги чемпионов во вторник. Рюдигер? Он сегодня хорошо тренировался и чувствовал себя хорошо. Завтра мы оценим его состояние и примем решение», - сказал рулевой «Реала».