Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе

Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал травму, полученную нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

- Я не смотрел тот матч и не видел этот эпизод с получением травмы, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Француз получил повреждение в матче Кубка Франции с «Брестом». После этого Мбаппе пропустил тренировку парижан в четверг.

Ранее сообщалось, что Мбаппе предстоящим летом может перебраться в «Реал» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 29 матчей и забил 30 голов, отдав при этом семь результативных передач.