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Анчелотти отреагировал на травму Мбаппе

09 Февраля 2024 • 15:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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10.02 20:30

Наставник «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал травму, полученную нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

- Я не смотрел тот матч и не видел этот эпизод с получением травмы, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Француз получил повреждение в матче Кубка Франции с «Брестом». После этого Мбаппе пропустил тренировку парижан в четверг.

Ранее сообщалось, что Мбаппе предстоящим летом может перебраться в «Реал» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 29 матчей и забил 30 голов, отдав при этом семь результативных передач.

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