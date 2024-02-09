Анчелотти высказался о синей карточке в футболе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал свой комментарий о введении в футболе синей карточки.

«Моя идея заключается в том, чтобы попытаться упростить правила настолько, насколько это возможно. Упростить свод правил, который с каждым годом становится все сложнее. Я не знаю, усложнит ли синяя карточка работу судьи», - приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что в футболе в ближайшее время будет введена синяя карточка. Согласно новому наказанию, игроки за преднамеренные нарушения будут удаляться с поля на 10 минут. В случае, если футболист за матч получит две синие карточки, он должен будет получить красную карточку. На начальном этапе тестировать нововведение не будут на матчах высшего уровня.

«Реал» после 23 туров лидирует в чемпионате Испании, набрав 58 очков. В следующем туре «сливочные» встретятся с «Жироной», занимающей второе место.