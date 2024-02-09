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Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса

09 Февраля 2024 • 14:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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10.02 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о заявлении матери полузащитника команды Тони Крооса.

Ранее Бирджит Каммер сказала, что Кроос сделает счастливыми игроков и тренера «Реала», а также своего сына, если останется в «Реале».

— Вы всегда должны уважать старших (смеется). Сегодняшнее молодое поколение должно больше уважать старое поколение, — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне хавбек провел 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал семь ассистов.

Контракт Крооса со «сливочными» рассчитан до предстоящего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Тони Кроос Бирджит Каммер ещё теги

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