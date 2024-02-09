«Барселона» может потерять одну из главных звёзд

Полузащитник Френки де Йонг может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. Как информирует Esport3, нидерландский хавбек недоволен текущим положением дел в стане «сине-гранатовых».

В связи с проблемами в клубе Френки подумывает о смене клубной прописки. Ранее в прессе сообщалось, что заинтересованность в подписании де Йонга проявляет английский «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании звездный полузащитник сыграл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

«Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны»