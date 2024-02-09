Игроки «Барселоны» с радостью восприняли бы назначение Флика

Футболисты каталонской «Барселоны» с радостью отнеслись бы к назначению на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщает журналист Адриан Санчес.

Напомним, Флик является одним из главных кандидатов на замену Хави Эрнандесу в конце сезона. Под руководством Ханса-Дитера ранее выступал нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски. Именно при этом специалисте поляк в своё время выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также установил рекорд по количеству голов за сезон в Бундеслиге.

Флик осенью был уволен из сборной Германии. Немец пока находится без работы, но если верить прессе, специалист с радостью возглавил бы «Барселону» ближайшим летом.