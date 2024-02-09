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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой сравнил «Жирону» с чемпионским «Лестером»

09 Февраля 2024 • 12:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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10.02 20:30

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о результатах «Жироны» в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«В этом сезоне «Жирона» как в свое время выступал английский «Лестер». Тогда вся Европа болела за этот клуб, потому что «Лестер» никто не понимал. Думаю, многие сейчас болеют за «Жирону», — приводит слова Мостового ODDS.

Эксперт отметил, что результаты «Жироны» совпадают с игрой команды, которая действительно показывает фантастический футбол.

После 23 туров «Жирона» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет два балла.

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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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