Мостовой сравнил «Жирону» с чемпионским «Лестером»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой поделился комментарием о результатах «Жироны» в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

«В этом сезоне «Жирона» как в свое время выступал английский «Лестер». Тогда вся Европа болела за этот клуб, потому что «Лестер» никто не понимал. Думаю, многие сейчас болеют за «Жирону», — приводит слова Мостового ODDS.

Эксперт отметил, что результаты «Жироны» совпадают с игрой команды, которая действительно показывает фантастический футбол.

После 23 туров «Жирона» находится на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 56 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет два балла.