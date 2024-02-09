Если Рюдигер восстановится к матчу с «Жироной», он сыграет в паре с Тчуамени

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пока не знает, сможет ли принять участие в завтрашнем матче против «Жироны» в чемпионате Испании. Напомним, в игре с каталонцами точно не смогут принять участие три центральных защитника «сливочных» – Начо Фернандес, Давид Алаба и Эдер Милитао.

По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, если Рюдигер примет участие в матче с «Жироной», он сыграет в центре обороны в паре с Орельеном Тчуамени, который номинально является опорным полузащитником.

Напомним, Рюдигер выступает за «королевский клуб» с лета 2022 года, когда перешёл свободным агентом из «Челси».