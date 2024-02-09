Мама Крооса: «Если Тони продлит контракт с «Реалом», он осчастливит тренера и партнёров»

Бирджит Каммер, мама полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, поделилась ожиданиями от будущего своего сына. Напомним, у немецкого хавбека в конце нынешнего сезона истекает контракт с «королевским клубом».

«Если Тони продлит контракт с «Реалом», он осчастливит тренера и партнёров, а также своего сына Леона. Но мне хочется, чтобы Тони тоже был счастлив, поэтому он должен принять лучшее для себя решение. Мы примем любой его выбор», – цитирует маму Крооса Madrid Xtra.

Тони в этом сезоне записал на свой актив один гол и семь результативных передач в чемпионате Испании. «Реал» хочет, чтобы 34-летний полузащитник продлил свой контракт.