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Мама Крооса: «Если Тони продлит контракт с «Реалом», он осчастливит тренера и партнёров»

09 Февраля 2024 • 11:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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10.02 20:30

Бирджит Каммер, мама полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, поделилась ожиданиями от будущего своего сына. Напомним, у немецкого хавбека в конце нынешнего сезона истекает контракт с «королевским клубом».

«Если Тони продлит контракт с «Реалом», он осчастливит тренера и партнёров, а также своего сына Леона. Но мне хочется, чтобы Тони тоже был счастлив, поэтому он должен принять лучшее для себя решение. Мы примем любой его выбор», – цитирует маму Крооса Madrid Xtra.

Тони в этом сезоне записал на свой актив один гол и семь результативных передач в чемпионате Испании. «Реал» хочет, чтобы 34-летний полузащитник продлил свой контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

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