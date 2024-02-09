Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хотел бы видеть в своей команде левого защитника «Жироны». Речь идёт о Мигеле Гутьерресе, который является воспитанником «королевского клуба».

По информации от журналиста Марио Кортеханы, Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть Гутьерреса. Итальянский специалист уверен в том, что 22-летний фуллбек сможет усилить «сливочных» в следующем сезоне.

У «Реала» есть право первоочередного выкупа Гутьерреса. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость испанца в 20 миллионов евро.

В этом розыгрыше Ла Лиги Мигель отметился одним голом и тремя ассистами.