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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера

09 Февраля 2024 • 11:13 Комментировать
ПСЖ
...
Лилль
1 1.60 X 4.20 2 5.40
10.02 23:00

Каталонская «Барселона» может заменить своего главного тренера Хави Эрнандеса уже знакомым для клуба специалистом. По информации от Mundo Deportivo, одним из вариантов для «сине-гранатовых» является Луис Энрике, который возглавлял каталонцев с 2014 по 2017 год.

Напомним, Энрике в данный момент работает тренером «ПСЖ», но французская пресса в последнее время всё чаще отправляет испанца в отставку. Если верить слухам, футболисты «ПСЖ» якобы недовольны работой специалиста.

Ранее Энрике выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне в качестве тренера. Также Луис выступал за «сине-гранатовых» во время футбольной карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
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