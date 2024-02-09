«Барселона» может пригласить вместо Хави своего бывшего тренера

Каталонская «Барселона» может заменить своего главного тренера Хави Эрнандеса уже знакомым для клуба специалистом. По информации от Mundo Deportivo, одним из вариантов для «сине-гранатовых» является Луис Энрике, который возглавлял каталонцев с 2014 по 2017 год.

Напомним, Энрике в данный момент работает тренером «ПСЖ», но французская пресса в последнее время всё чаще отправляет испанца в отставку. Если верить слухам, футболисты «ПСЖ» якобы недовольны работой специалиста.

Ранее Энрике выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне в качестве тренера. Также Луис выступал за «сине-гранатовых» во время футбольной карьеры.