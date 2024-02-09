Де Йонг разочарован тем, что «Барселона» не исключает его летнюю продажу

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг разочарован тем, что руководство команды до сих пор не исключает его продажу ближайшим летом. Об этом сообщает издание Onze.

Напомним, 26-летний нидерландец является самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» с зарплатой в размере 37,5 миллионов евро в год. Руководство хочет, чтобы футболист согласился на понижение годового оклада. Впрочем, перезаключение контракта пока смотрится маловероятным.

Источник отмечает, что интерес к де Йонгу до сих пор сохраняет «Манчестер Юнайтед», чей главный тренер Эрик тен Хаг работал с Френки во главе амстердамского «Аякса».