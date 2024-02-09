Конте выбрал суперклуб, который готов тренировать

Каталонская «Барселона» может начать сотрудничество с известным итальянским специалистом. Речь идет о бывшем главном тренере туринского «Ювентуса» и лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте.

Как информируют журналисты RMC Sport, итальянец готов возглавить «сине-гранатовых» после ухода Хави Эрнандеса. Он предложил свою кандидатуру каталонскому гранду.

Напомним, что «Барселона» останется без главного тренера по завершении нынешнего сезона. Хави недавно объявил, что покидает каталонцев.

После 23 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» с 50 очками занимают третье место в таблице.