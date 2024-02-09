Саутгейт рассказал о роли Беллингема в сборной Англии

Рулевой национальной сборной Англии Гарет Саутейт рассказал, какая роль будет у полузащитника Джуда Беллингема на чемпионате Европы – 2024.

«Джуд всегда готов прогрессировать, ему нравится забивать голы. Сейчас он это делает блестящим образом. Его стиль игры в Мадриде немного отличается от того, как мы его используем в сборной. При этом я уверен, что Беллингем может быть полезен в любом амплуа. Этот парень способен на многое», - передает слова тренера Sky Sport.

В текущем сезоне полузащитник провел 28 поединков за «Реал», в которых отметился 18 голами и восемью результативными передачами.