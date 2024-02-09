Левандовски: «Барселона» переживает непростые времена»

Центральный форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о ситуации в клубе.

«Быть наставником или футболистом «Барселоны» непросто. Это постоянное давление, хотя в таком клубе это вполне нормальное явление. В настоящий момент наша команда состоит из молодежи и переживает непростые времена. Нам тяжелее, чем раньше», - передает слова польского нападающего Sport.es.

Ранее было объявлено, что главный тренер команды Хави Эрнандес покинет клуб по завершении сезона.

Левандовски играет за «сине-гранатовых» с 2022 года. Его контракт с каталонцами истекает в 2026 году.