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Левандовски: «Барселона» переживает непростые времена»

09 Февраля 2024 • 09:06 Комментировать

Центральный форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о ситуации в клубе.

«Быть наставником или футболистом «Барселоны» непросто. Это постоянное давление, хотя в таком клубе это вполне нормальное явление. В настоящий момент наша команда состоит из молодежи и переживает непростые времена. Нам тяжелее, чем раньше», - передает слова польского нападающего Sport.es.

Ранее было объявлено, что главный тренер команды Хави Эрнандес покинет клуб по завершении сезона.

Левандовски играет за «сине-гранатовых» с 2022 года. Его контракт с каталонцами истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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