Лунин ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реал»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин высказал свое мнение насчет возможного трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Окажется ли Мбаппе в «Реале»? Я наслушался здесь много слухов за свою карьеру, поэтому не знаю, правда это или нет», - передает слова украинского вратаря Madrid Xtra.

Ранее в прессе сообщалось, что Мбаппе пополнит ряды мадридского клуба по завершении нынешнего сезона. Килиан достанется «Реалу» бесплатно, поскольку его действующий контракт с «Реалом» истекает грядущим летом. Трансферная стоимость французской звезды оценивается в 180 миллионов евро.